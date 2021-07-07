Irak'da ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Havaalanı'na roket ve insansız hava araçlı saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havaalanı'na roket ve insansız hava araçlarının kullanıldığı bir saldırı düzenlendiği bildirildi.

Iraklı güvenlik kaynakları, ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Erbil Uluslararası Havaalanı'nın geçtiğimiz saatlerde bir dizi roket ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı.

Aftermath of latest rocket attack on #Erbil international airport. pic.twitter.com/7qCKa91eeK — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) July 6, 2021

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, ABD'nin Erbil Konsolosluğunda da saldırılar neticesinde sirenler aktif edildi.

Sirens at the US consulate in Erbil pic.twitter.com/IbQ5oMz3ve — Karwan Faidhi Dri (@KarwanFaidhiDri) July 6, 2021

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, üs çevresinde çıkan yangının da kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

Doğrulanmamış bilgilere göre ise, havalanı ve çevresine yaklaşık 20 roket düştü.

Dün ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarında bir insansız hava aracının düşürüldüğü bildirilmişti.

Öncesinde de ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Wayne Marotto, Ayn el-Esad üssüne üç roketle saldırı düzenlendiğini ve roketlerin üssün çevresine düştüğünü duyurmuştu.