Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu

Yaklaşan Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısının 2 bine ulaştığı bildirildi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi. Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen Suriyeliler, bayram için için Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkesine geçiyor. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, Göç İdaresi'nin kontrolünde ülkelerine gidiyor.

Göç İdaresi personelinin refakatinde işlemleri yapılan Suriyeliler, sınır kapısından Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor.