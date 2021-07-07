Dubai'de konteyner gemisinde patlama

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda demirli bir geminin konteynırında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Patlamanın konteyner gemisinde çıkan yangından kaynaklandığını doğrulayan Dubai makamları, Dubai Sivil Savunma ekibiyle birlikte acil yardım ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığını kaydetti. Patlamaya neyin neden olduğu ise henüz bilinmiyor.
Sivil savunma ekipleri, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
#BREAKING: Explosion and fireball at Jebel Ali port, Dubai, UAE- video from @xmufaxsam_ via @lovindubai pic.twitter.com/eExhx6raqm— ELINT News (@ELINTNews) July 7, 2021
Patlamaya dair görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.
An explosion has occurred at Jebel Ali Port, #Dubai, #UAE. Initial reports are of an incident involving an oil tanker, these reports aren’t currently confirmed. pic.twitter.com/YptV36JEk4— Aurora Intel (@AuroraIntel) July 7, 2021
BAE'nin en önemli limanlarından olan Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.
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