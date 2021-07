Suriye'de dünyanın en eski çarşısının onarımı için geniş kapsamlı proje başlatılıyor

Çarşı ve çevresindeki mahallenin restorasyon planını geliştirmek için Halep'te, UNESCO temsilcilerinin katılımıyla 3 günlük forum düzenlendi.

Yol Haritası'nda, tarihi çarşının 37 bölümü ile yaklaşık bin 100 dükkanının ayrıntılı tanımı sunuluyor; mevcut durumları, hasarların niteliği ve gerekli restorasyon aşamaları tarif ediliyor.

Belgede sadece her caddenin değil, hatta her ara sokak ile her binanın restorasyonu ve teslim tarihi de yer alacak. Bu belgede ayrıca çarşının ve çevresindeki mahallenin kalkınma stratejisi de geliştirilecek.

Halep'te tarihi pazar yeri restorasyonu © Sputnik / Kareem Teibi

Halep'te tarihi pazar yeri restorasyonu © Sputnik / Kareem Teibi

Halep'te tarihi pazar yeri restorasyonu © Sputnik / Kareem Teibi 1 / 3 © Sputnik / Kareem Teibi Halep'te tarihi pazar yeri restorasyonu

Halep Valiliği Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Halep Turizm, Kültür ve Tarihi Eserler Başkanı Zikra Hacer, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Projenin amacı, her şeyden önce, Suriye mimarisini veya ulusal mirasını değil, Suriye halkının birliğini ve kendine inancını onarmak. Bu tür anıtların restorasyonu sadece şehrimiz değil, tüm Suriye halkını ortak zorluklar etrafında birleşmeye yardımcı oluyor" dedi.

Hacer, "Ancak atölyeler, Orta Çağ kuleleri ve duvarları gibi yapılar uluslararası uzmanların yardımını gerektiriyor. Bu nedenle bu yapıların restorasyonu konusunda UNESCO'dan yardım istedik" ifadelerini kullandı.

Öte yandna projenin teknik komitesinin başkanı Tamim Kasmı ise, Sputnik'e açıklamasında, çarşı ile mahallenin her bölümünün kendi teslim tarihinin ve kendi finansmanının olduğunu söyledi.