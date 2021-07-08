İsrail parlamentosunda bir ilke imza atıldı: Yeni Cumhurbaşkanı Herzog'a yemin töreninde NFT hediyesi

İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a yemin töreninde, 1983-1993 yıllarında görev yapan ülkenin 6. Cumhurbaşkanı olan babası Chaim Herzog'un imzalı yemininin dijital kopyası NFT olarak hediye edildi.

Eski Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog, yemin ederek resmen İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı oldu.

Dün gerçekleşen yemin töreninde İsrail parlementosu bir ilke imza atarak Herzog'a babasının imzalı yemininin dijital kopyasını NFT olarak verdi.

Eski Yahudi Ajansı Başkanı olan 60 yaşındaki Isaac Herzog, 1983-1993 yıllarında görev yapan ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu.

Herzog given virtual NFT copy of dad’s presidential oath of office https://t.co/8xdVvNm1gJ — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 8, 2021

'Milyonlarca dolar değerinde'

Chaim Herzog tarafından imzalanan görev yemininin meclis arşivlerinden alınarak NFT'ye dönüştürülmesi İsrail devletinin yasama organı Knesset'in Teknoloji ve Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirildi.

Parlamento tarafından yapılan açıklamada, Herzog'un 'NFT jestinden gözle görülür şekilde etkilendiği' belirtildi. Açıklamada, "NFT'nin küresel yükselişi baz alındığında, Başkana verilen NFT'nin milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor" denildi.

Pretty damn cool



The new Israeli President @Isaac_Herzog who will be sworn today in the Knesset, will also receive a special NFT with the original version of the oath signed by his late father, President Haim Herzog - 38 years apart (and 4 presidents) pic.twitter.com/E7S8k8Iz3y — Eylon 翼龙 🐉 (@Theeylon) July 7, 2021

​​İsrail Meclisinde düzenlenen yemin törenine eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Naftali Bennett'in yanı sıra milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Törende Meclise hitap eden Rivlin, Yahudilerin ve Filistinlilerin bölgede birlikte yaşamayı başaracağına inandığını söyleyerek, "Çocuklarımızın başka bir geleceğe sahip olmalarına izin vermek için güvenimizi artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rivlin'in konuşmasının ardından Isaac Herzog yemin ederek resmen göreve başladı.

İsrail Meclisinde 2 Haziran'da yapılan oylamada, Herzog ile işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olmak için yarışmıştı.

Herzog, ilk turda 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alarak İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Isaac Herzog, 2013-2017 yıllarında İşçi Partisi'nin liderliğini yürütmüştü.

İsrail'de 7 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.

NFT nedir?

NFT'nin açılımı 'Non-Fungible Token', Türkçe'de takliti mümkün olmayan madeni para gibi anlamlara geliyor. Özel bir kriptografik token türü olan NFT, kopyalanamadığından, türünün tek örneği, özgün ve biricik olduğundan, kendi türünden başka bir token ile takası edilemiyor. Böylece NFT'ye aktarılan bir sanat yapıtının özgünlüğü kolayca doğrulanabilirken kopyalamasının önüne geçiliyor.

Milyonlara satılan illüstrasyonlar, albümler ve videolarla NFT sanatı, son birkaç yılda giderek daha popüler hale geldi. NFT sayesinde kültür-sanat-eğlence sektörlerindeki eser sahipleri, çalışmalarını küresel blok zincirleri üzerinden geniş kitlelerin takip, kullanım ve hatta alımına sunabiliyor.