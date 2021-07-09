BMGK, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı’nın 1 yıl daha açık tutulmasına karar verdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı’nın açık tutulmasının 1 yıl daha uzatılmasına karar verdi.

BMGK'de kapalı oturumda yapılan oylamada 'Suriye’ye sınır ötesi yardım mekanizması' olarak nitelenen Cilvegözü Sınır Kapısı’nın 1 yıl daha açık kalması oy birliği ile kabul edildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Cilvegözü Sınır Kapısı, yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan uluslararası insani yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı olarak biliniyor.