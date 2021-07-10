İran'ın başkenti Tahran'ın batısında şiddetli patlama

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildirildi. Patlamanın, binanın gaz tesisatındaki bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran'ın başkenti Tahran'ın batısında geçtiğimiz saatlerde şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

Ajansa konuşan itfaiye ekiplerinin sözcüsü, henüz bir patlama haberi almadıklarını belirtti.

دقایق اولیه بامداد امروز صدای مهیبی در محدوده غرب تهران به گوش رسید. سخنگوی آتش‌نشانی گفت: «هنوز گزارشی از انفجار به دست ما نرسیده. همکاران ما در حال پیگیری هستند». — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 9, 2021

Yerel kaynaklar, patlamanın kentin en büyük yeşil alanlarından biri olan Mellat Parkı yakınlarındaki bir konutta meydana geldiğini ifade etti.

Patlamanın binanın gaz tesisatındaki bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

​Bazı sosyal medya hesapları, olaydan sonra çıkan yangına ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaştı.

#BREAKING

Major explosion reported in west districts of Tehran, #Iran.



Some locals saying: "it sounded like a building collapsed."



Cause remains unknown pic.twitter.com/kVpDXI8JR6 — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) July 9, 2021

​Olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığı henüz bilinmiyor.