Suriye'de kamu ve ordu personelinin maaşlarına yüzde 50 zam

Suriye Devlet Başkanı Esad, yüz binlerce kamu çalışanı ile ordu personelinin maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapılmasını içeren bir kararname imzaladı. Söz konusu karar, ülkedeki birtakım temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının arttığı bir döneme denk geldi.

Suriye lideri Beşar Esad, kamu çalışanı ile ordu personelinin maaşlarının yüzde 50 artırılması kararını aldı. Suriye liderinin bu kararı, ülkede ekmek fiyatlarının ikiye katlanması ve benzin fiyatlarının da yüzde 180 oranında fırlamasını izliyor.

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre maaşlarda artış içeren kararname ile asgari aylık gelir 71 bin 515 lira olarak düzenlendi. Söz konusu asgari ücret, 22 dolara tekabül ediyor.

Kararname ayrıca, asker ve kamu personeli emeklilerinin emekli maaşlarına yüzde 40 oranında zam yapılmasını içeriyor.

Suriye ekonomisi ülkede on senedir süren çatışmalar, batılı güçlerin yaptırımları ve son olarak komşu Lübnan’daki finansal kriz nedeniyle iyice sarsılmış durumda. Ülkede bilinen son maaş zammı 2019 sonunda yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye’de nüfusun neredeyse yüzde 80’i yoksulluk içinde yaşıyor ve yüzde 60’ının gıdaya erişim güvenliği bulunmuyor.