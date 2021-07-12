Taliban, BMGK'nın yaptırım listesinden çıkarılmaları için Rusya'dan yardım istedi

Rusya'da terör örgütü kabul edilen ve faaliyetleri yasaklanan Taliban'ın Katar Sözcüsü Süheyl Şahin, Taliban'ın BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım listesinden çıkarılması için Rusya'yla görüşme halinde olduklarını belirtti.

Moskova'da Afgan temsilcilerin katılımıyla yapılan barış görüşmelerinin ardından Sputnik'e demeç veren Şahin, Rusya hükümetinden Taliban'ın BMGK'nın yaptırım listesinden çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.

Daha önce Taliban, 2020'de ABD'yle yaptıkları anlaşmanın hareketin tüm 'kara listelerden' çıkarılmasını öngördüğünü ve Washington'un bunun üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov da, Taliban'ın yaptırım listelerinden çıkarılması için gereken koşulların henüz oluşmadığını söylemişti.