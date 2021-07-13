Rusya: Radikaller, Suriye’de koalisyon tarafından kontrol edilen bölgede faaliyetlerini yoğunlaştırdı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kontrolündeki bölgede radikal grupların faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bildirildi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın açıklamasında Suriye’nin kuzeyinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kontrolündeki bölgede radikal grupların faaliyetlerini yoğunlaştırdığını belirtti.

Kulit, “Suriye’nin kuzeyinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kontrolündeki bölgede radikal grupların faaliyetleri yoğunlaştı” diye konuştu.

Geçen hafta söz konusu radikal grupların koalisyonun Fırat Nehri’nin doğusundaki tesislerini dört kez ateşe tuttuklarına dikkat çeken Kulit, ekledi:

“11 Temmuz’da militanlar, ev yapımı çok namlulu roketatar sistemleri kullanarak koalisyonun Konoko ve El-Ömer petrol ve gaz sahalarındaki tesislerine ateş açtı.”