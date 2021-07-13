İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: İki devletli çözümü desteklediğim sır değil

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü desteklediğini ancak hâlihazırda bunun için bir plan bulunmadığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada Filistin-İsrail meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümden yana olduğunu dile getiren Lapid, "İki devletli çözümü desteklediğim bir sır değil. Maalesef şu anda bunun için mevcut bir plan yok. Ancak hepimizin hatırlaması gereken bir şey var. Bir Filistin devleti olacaksa, bu barışçıl bir demokrasi olmalıdır. Hayatlarımıza yönelik başka bir tehdidin inşasında yer almamız istenemez" ifadelerini kullandı.

The odd difference between Bibi and Israel's latest pro-settler government: 'Israel's Lapid to EU's top diplomats: Two-state solution is unfeasible' -- Bibi avoid making such useless remarks https://t.co/QZgGnOYeWW — Allyn Fisher-Ilan (@AFilan) July 12, 2021

Gelecekte barış olasılığını engelleyecek hiçbir adımın atılmaması ve Filistinlilerin yaşamlarını iyileştirmemiz gerektiğini vurgulayan Lapid, Filistin'in ekonomisinin inşası için katkı sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Lapid ayrıca İsrail ile AB ülkeleri arasında yeni bir sayfa açmaya çalıştığını sözlerine ekledi.