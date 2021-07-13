İran'da devlet destekli İslami çöpçatanlık uygulaması

Evlilik yaşının yükseldiği ve doğum oranlarının düştüğü İran’da, devlet destekli İslami bir flört uygulaması devreye sokuldu. Sadece bekar ve uzun süreli evlilik arayışı içinde olanların faydalanabileceği ve yapay zekanın kullanılacağı uygulamaya üye olabilmek için hem kimlik doğrulaması hem de psikoloji testinden geçmek gerekiyor.

İran'da, gençleri 'kalıcı ve bilinçli evliliklere’ yönlendirmeyi kolaylaştırmak amacıyla devlet onaylı bir İslami çöpçatanlık uygulaması piyasaya sürüldü.

Devlet televizyonu, Farsçada ‘arkadaş’ anlamına 'Hemdem' adıyla piyasaya sürülen uygulamanın kullanıcılara 'eşlerini arama ve seçme' konusunda yardım edeceğini belirtti.

‘Diğer uygulamalar yasa dışı’

İran'ın siber polis şefi Albay Ali Mohammed Racabi, Hemdem'in ülkede devlet onaylı tek platform olduğunu ifade etti. Ülkede diğer flört ve çöpçatanlık uygulamaları popüler olsa da Racabi, Hemdem dışındaki tüm uygulamaların yasa dışı olduğunu vurguladı.

Tebyan Kültür Enstitüsü tarafından geliştirilen Hemdem'ın internet sitesinde, eşleştirme konusunda, sadece kalıcı bir evlilik isteyen ve tek eş arayan bekarlara uygun kişileri bulmak için 'yapay zekanın' kullanılacağı belirtildi.

Sitede ayrıca, kullanıcıların 'kimliklerini doğrulaması' gerektiği ifade edilirken, eş aramaya başlamadan önce bir de psikoloji testinden de geçmek zorunda.

Iran unveils state-approved Islamic dating app to boost marriage https://t.co/KsQbytAlL4 — The Guardian (@guardian) July 13, 2021

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Eşleşme olduğunda ise, aileleri tanıştıran bir danışman devreye girecek. Evliliğin gerçekleşmesi durumunda, söz konusu danışman 4 yıl boyunca çifte 'refakat edecek'.

'Bağımsız bir yatırım modeli' olduğu belirtilen Hemdem'e üye olmak ücretsiz.

‘Aile değerleri dış güçler tarafından tehdit ediliyor’

Tebyan Kültür Enstitüsü Başkanı Komeil Khojasteh, açılış konuşmasında, aile değerlerinin dış güçler tarafından tehdit edildiğini ifade ederek, "Aile, şeytanın hedefindedir ve İran düşmanları, kendi düşüncelerini empoze etmeye çalışıyor" dedi.

Khojasteh, uygulamanın 'sağlıklı' aileleri yaratma konusunda yardımcı olacağını vurguladı.

‘Yükselen evlilik yaşı ve düşen doğum oranı sorunu’

Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil birçok yetkili, ülkede yükselen evlilik yaşı ve düşen doğum oranına karşı birçok kez uyarıda bulunmuştu.

Mart ayında, muhafazakarların çoğunlukta olduğu parlamentoda, "nüfus artışı ve aileleri destekleme" başlıklı bir yasa tasarısını onaylanmıştı.

Söz konusu yasada, hükümete evlenenlere mali destek verme ve ikiden fazla çocuk sahibi olmayı teşvik etme yetkisi verilirken, kürtaja erişimi de kısıtlanıyordu.

Tasarı, yasaların İslam hukuku ve anayasa ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmekle görevli Anayasa Koruma Konseyi tarafından onaylanması bekleniyor.