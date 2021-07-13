İsrail, Gazze'ye ablukayı gevşetme kararı aldı

Gazze'ye mal giriş-çıkışından sorumlu Filistinli koordinatör Raed Fattouh, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı gevşetmeye yönelik kararlar aldığını ve giyeceklerin yanı sıra ahşap ve plastik mobilya ithalatına izin verildiğini söyledi.

Sputnik'e demeç veren Fattouh, "Filistin anklavına mal girişinden sorumlu komite, İsrail hükümetinin Kerem Şalom sınır noktasındaki ablukayı gevşetme kararı aldığını özel sektördeki şirketlere bildirdi. İsrail tarafı, Gazze'den Batı Şeria ve İsrail'e giyecek sokulmasına ve ihraç edilmesine izin verdi. Gevşetme kararı, İsrail'e ahşap ve plastik mobilya ihraç edilmesini de kapsıyor" dedi.

Dün İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar için avlanma mesafesini 9 milden 12 mile çıkarma kararı almıştı.

Tel Aviv yönetimi, 10 Mayıs'ta başlayan ve 11 gün süren saldırıları sırasında bazı ürünlerin İsrail'den Gazze'ye ihracını yasaklamış, balıkçılara da avlanma yasağı getirmişti.