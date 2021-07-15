Afrin'de toplu mezar bulundu: MSB'den 'Bulunan ceset sayısında artış olabilir' açıklaması

Suriye'nin Afrin bölgesinde, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG'nin kontrol ettiği bölgede infaz edilen 35 kişinin cesedine ulaşıldı.

© AA Musul'da IŞİD tarafından öldürülenlerden oluşan 500 kişilik iki toplu mezar bulundu Suriye'nin Afrin bölgesinde yerel güvenlik kuvvetlerine yapılan bir ihbar üzerine Yeni Afrin Mahallesi'ndeki boş arazide kazı çalışması başlatıldı.

İş makineleriyle gerçekleştirilen kazıda, 15-20 metre derinliğe gömülü çuvallarda çok sayıda cesede ulaşıldı.

Yapılan sayımda çuvallar içerisinde 35 ceset bulan güvenlik güçleri, cesetlerin, TSK'nın Ocak 2018'de başlattığı ve bölgenin yaklaşık iki ayda kontrol altına alınmasını sağlayan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kısa süre önce YPG'nin kontrolünde bulunan bölgede infaz edilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişilere ait olduğunu belirledi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 35 cesedin bulunduğu Afrin'deki toplu mezardaki ceset sayısında artış olabileceğini bildirdi.

2018'in ocak ayında YPG'lilerin Afrin'in merkez mahallesindeki boş bir arazide toplu ceset gömdükleri bilgisi üzerine harekete geçilerek söz konusu arazide kazı çalışması yapıldığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Savcı gözetiminde yapılan kazıda, çuvalların içine konmuş şekilde 35 ceset bulundu. Bölgede kazı çalışması devam ederken ceset sayısında artış olabileceği değerlendiriliyor."

1️⃣ Terör örgütü PKK/YPG’nin kan donduran bir savaş suçu daha gün yüzüne çıkıyor.



2018 yılı Ocak ayında PKK/YPG’li teröristlerin Afrin'in merkez mahallesindeki boş bir arazide toplu ceset gömdükleri bilgisi üzerine harekete geçilerek söz konusu arazide kazı çalışması yapıldı. pic.twitter.com/cW0Ep6AH1j — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2021

​