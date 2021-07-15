ABD temmuz sonunda 'Müttefik Sığınma Harekatı'nı başlatıyor

ABD, Afganistan'daki savaş boyunca yabancı askerlere çevirmen olarak veya başka türlü yollarla destek veren vatandaşların bu ay içerisinde ülkeden çıkarılmaya başlanacağını açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, 'Müttefik Sığınma Harekatı'nın temmuz ayının sonunda başlayacağını belirtti.

Psaki, "Bu adımı atıyoruz çünkü bu insanlar cesur insanlar. Son yıllarda oynadıkları rolün değerini anladığımızı bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Sözcü, 'operasyonel ve güvenlik gerekçeleriyle' kaç Afganın ülkeden çıkarılacağını açıklayamayacağını söyledi.

Vize sürecinde ABD üssüne yerleştirilecekler

Reuters'a konuşan bir kaynak,ülkeden çıkarıldığını ve vize süreci devam eden şahıslarınifade etti. Kaynak hangi üssün kullanılacağı ile ilgili henüz bir son karar verilmediğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos itibariyle Afganistan'dan tamamen çekilmiş olmayı istediklerini açıklamıştı.

Özel Göçmen Vizesi programı, 2001'de başlayan Afganistan savaşı sırasında ABD hükümeti veya Amerikan liderliğindeki askeri güçle birlikte çalışan kişilerin dahil edildiği bir program. Benzer bir program, 2003'ten sonra o ülkede ABD hükümetiyle çalışan Iraklılar için de mevcuttu.

Ancak ABD, Eylül 2014'ten sonra hiçbir başvuruyu kabul etmedi.