Dünyanın en çok köpek sahiplenilen şehri Tel Aviv'de dışkı kirliliğine DNA'lı çözüm

Dünyanın en çok köpek sahiplenilen şehri Tel Aviv'de hayvan dışkılarının sokakta bırakılması bir tülü önlenemeyince yeni bir uygulama başlatıldı. Buna göre, sahipli köpeklerin DNA'ları toplanacak ve köpeklerinin dışkılarını sokakta bırakan kişiler belirlenerek ceza kesilecek.

İsrail'in Tel Aviv şehrinde yerel yönetimler yıllardır farklı yöntemlerle sokaklardaki köpek dışkılarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Belediyenin kurduğu onlarca köpek parkı ve şehrin dört bir yanına koyduğu dışkı toplama poşetlerine rağmen köpek sahipleri hayvanlarının dışkılarını toplamadığı için şehrin sokaklarına her ay 500 kilo köpek dışkısı bırakılıyor.

Bu nedenle yerel yönetim yeni bir ceza uygulaması başlattı. Artık köpek sahipleri, hayvanlarının DNA'larını belediyenin veri tabanına kaydetmek zorunda olacak. Görevliler de sokakta bırakılan dışkılardan örnek alıp veri tabanındakilerle karşılaştırarak köpek sahibinin kimliğine ulaşacak ve para cezası kesecek. Dışkıyı yerde bırakan köpek sahibinden numune alma ve test masrafları da tahsil edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, kamusal alanın temizliğine vurgu yapılarak, "Uygulama, köpeklerinin dışkısını toplamayan köpek sahiplerinin davranışlarını değiştirmeyi ve şehirdeki yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor" denildi.

İçişleri Bakanlığı'na sunulan kanun teklifinin kısa sürede onaylanmasının ardından uygulamaya girmesi bekleniyor.

Belediye, geçen sene nisan ayında, köpek dışkısı miktarında önemli bir artış olduğunu tespit ettikten sonra belediye kampanya başlatmış ve 100'den fazla şehir temizleme merkezi açmıştı. Yeşil Devriye adıyla kurulan çevre ekibi ise köpeklerinin dışkısını almayan 3.500'den fazla kişiye ceza yazmıştı.

Netanyahu'nun oğlu da köpeğinin dışkısı ile gündeme gelmişti

2017'de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da köpeğinin dışkısıyla gündeme gelmişti. 25 yaşındaki Lair Netanyahu'nın komşusu Talia Amitai Facebook paylaşımında, başbakanının oğlundan, köpeği Kaya'nın dışkısını temizlemesini istediğini, kendisine "orta parmak gösterildiğini" yazmıştı.

Avustralya'da da uygulanıyor

Aynı uygulama geçen ay Avustralya'nın Baden şehrinde de yürürlüğe girmişti. Pandeminin etkisiyle köpek sahiplenenlerin oranı artınca sokaklardaki dışkı kirliği de tırmanışa geçmişti. Belediye Başkanı Stefan Szirucsek, "Sokakta -ayakkabınıza köpek kakası bulaşmasından daha kötü çok az şey var" demişti.