Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Özbekistan ziyareti kapsamında gittiği Taşkent'te ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Halilzad ile Afgan barış süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

ABD #Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’la Afgan barış süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk.



Exchanged views on the Afghan peace process and regional developments w/Special Representative @US4AfghanPeace . pic.twitter.com/ljczUBzJx7 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 15, 2021

​Çavuşoğlu daha sonra, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Dışişleri Bakanı Mohammad Hanif Atmar ile de görüşme gerçekleştirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, "#Afganistan CB Gani ve DB Atmar’la kalıcı barış çabalarını görüştük. Dost ve kardeş Afganistan’a desteğimiz sürecek" dedi.

#Afganistan CB Gani ve DB Atmar’la kalıcı barış çabalarını görüştük. Dost ve kardeş Afganistan’a desteğimiz sürecek.



Discussed efforts for lasting peace in #Afghanistan w/Pres @ashrafghani & FM @MHaneefAtmar. Our support to friendly&brotherly Afghanistan will continue.🇹🇷🇦🇫 pic.twitter.com/g5sS31yNj2 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 15, 2021

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