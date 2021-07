Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü

#Afganistan CB Gani ve DB Atmar’la kalıcı barış çabalarını görüştük. Dost ve kardeş Afganistan’a desteğimiz sürecek.



Discussed efforts for lasting peace in #Afghanistan w/Pres @ashrafghani & FM @MHaneefAtmar. Our support to friendly&brotherly Afghanistan will continue.🇹🇷🇦🇫 pic.twitter.com/g5sS31yNj2