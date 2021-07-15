MİT: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, MİT'in Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor.

Buna göre, Gara'da PKK'nın 'özel güç' adlı yapısına yönelik düzenlenen operasyonda 2 PKK mensubu öldürüldü.

MİT'in haziran ayı sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Gara bölgesinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 10 PKK mensubu öldürülmüştü.