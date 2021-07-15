AA: Tel Rıfat'taki YPG'lilerin Afrin'e saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde bulunan YPG mensuplarının Afrin ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Habere göre, YPG mensuplarınca Afrin kent merkezine yapılan 7 roket saldırısında, ilk belirlemelere göre, biri çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 10 sivil de yaralandı.

Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi sonucu çevrede hasar meydana geldi.