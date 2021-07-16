Lavrov: Afganistan'daki istikrarsızlığın komşu ülkelere sıçramasına yönelik gerçek riskler mevcut

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 'Orta ve Güney Asya: Bölgesel Temaslılık. Tehditler ve Fırsatlar' Uluslararası Konferansı'nda konuşan Lavrov, "Maalesef son günlerde Afganistan'daki durumun hızlı bir şekilde kötüye gittiğine tanıklık ettik. ABD ve NATO birliklerinin alelacele geri çekilmesi ışığında, bu ülkedeki ve çevresindeki askeri ve siyasi durumun gelişimindeki belirsizlik, son günlerde keskin bir şekilde arttı. Afgan krizi, terör tehdidini ve benzeri görülmemiş bir düzeye ulaşan yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı sorununu derinleştiriyor. Mevcut koşullarda, istikrarsızlığın komşu devletlere sıçramasına yönelik gerçek risklerin olduğu aşikar" dedi.

Afganistan'da kalıcı bir barışın sağlanmasının hem bölgedeki hem de uluslararası arenadaki ortak çabaların esas görevi olarak kalması gerektiğini vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova'nın Afganistan'da yıllardır süren savaş sona ermesi ve Afganistan'ın barışçıl, bağımsız ve tarafsız bir ülke olması için çatışan taraflar arasında diyalog kurulmasına katkı sunmaya ilgi gösterdiğinin altını çizdi.

'Afganistan üçlüsüne bazı nüfuzlu dış aktörler katılabilir'

Bu arada Lavrov, Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'dan oluşan 'Afganistan üçlüsüne' bir dizi nüfuzlu dış aktörü dahil etme olasılığının görüşüldüğünü belirtti.

Lavrov, "Yalnızca Afgan taraflar arasında uluslararası partnerlerin yardımıyla yapılacak doğrudan, kapsayıcı müzakereler uzun vadeli barışın kurulmasını sağlayabilir. Kendini ispat eden Moskova formatı, ŞİÖ-Afganistan temas grubu ve genişletilmiş 'üçlü' mekanizmaları, bu yönde ilerlemek için gereken koşulları sağlamaya yardım edebilir. Afganistan üçlüsüne diğer nüfuzlu dış aktörler de dahil edilebilir, şu anda bu olasılığı meslektaşlarımızla tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.