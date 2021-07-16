Fas, İsviçre ve İtalya'nın Kovid-19'la mücadelesine destek için gönderdiği yardımlar Tunus'a ulaştı

Fas, İsviçre ve İtalya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla gönderilen tıbbi yardımların Tunus'a ulaştığı belirtildi.

Tunus'ta son dönemde Kovid-19 vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle sağlık sistemi ayakta kalmakta zorlanıyor. Bu durum karşısında birçok ülke Tunus'a yardım için harekete geçti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın, Tunus'ta bir sahra hastanesi kurulması için gönderdiği üç askeri uçağın ve İsviçre'nin gönderdiği tıbbı malzeme ve oksijen cihazı taşıyan bir uçağın Kartaca Uluslararası Havalimanı'na ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İtalya'nın gönderdiği tıbbi malzeme taşıyan bir geminin de başkentteki Rades Limanı'na ulaştığı aktarıldı.

Tunus'un Kovid-19'la mücadelesine destek olmak için Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Fas, Katar, Moritanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tıbbi yardım göndermiş, Fransa, Çin ve ABD ise yardım vaadinde bulunmuştu.

Günlük vaka sayıları 10 bine ulaştı

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Tunus'ta son dönemde günlük vaka sayıları 10 bin seviyesine yaklaştı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19'un Alfa ve Delta varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

Bakanlığın yayımladığı son verilere göre, Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 17 bin 9 kişi hayatını kaybetti, 526 bin 487 kişi enfekte oldu, 419 bin 641 kişi de iyileşti.