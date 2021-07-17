Belçika, Suriye'nın kuzeydoğusundaki Hol kampından 6 kadın vatandaşı ile 10 çocuğunu geri aldı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde yer alan ve DSG'nin kontrolünde olan Hol kampındaki durumun giderek kötüleştiğini, buradaki Belçika vatandaşı kadınlarla çocuklarının geri getirilmesi gerektiğini ve bunun için 'her şeyi yapacaklarını' söylemişti.

Bu kapsamda Belçikalı diplomat Eric De Muynck liderliğinde bir heyet, bölgeye giderek 6 kadın ve onlara ait 10 çocuğu ülkeye geri getirdi.

YPG'nin başını çektiği DSG, Deyrezzor'da IŞİD militanlarıyla çıkan çatışmalardan kaçan sivilleri, teslim olan bazı IŞİD'lileri ve ailelerini Hol bölgesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta tutuyor.

Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tutumunu kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.