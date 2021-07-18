Dışişleri: İsrail polisinin, Filistinlileri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinlileri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.