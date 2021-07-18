SANA: ABD, Deyr ez Zor'da gıda ürünleri yüklü tırı imha etti

ABD'ye ait bir insansız hava aracının (İHA), Deyr ez Zor'un güneydoğusunda, Irak sınırına yakın bir noktada gıda ürünleri yüklü tırı imha ettiği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Deyr ez Zor'un Süveyde ilçesinde gıda ürünleri yüklü tırı imha etti.

SANA, olayda ölü veya yaralı bulunmadığını aktardı.

ABD ordusu, Suriye'deki en büyük petrol rezervlerinin bulunduğu Deyr ez Zor, Haseke ve Rakka'yı yasalara aykırı bir şekilde kontrol altında tutuyor.

Suriye hükümeti, ABD birliklerinin ülke topraklarındaki varlığını birçok kez işgal ve petrol kaçakçılığı amaçlı devlet korsanlığı olarak nitelemişti.