İsrailli bilim insanları Kovid-19’a karşı kök hücre bazlı ilaç geliştirdi

Projenin baş araştırmacısı Tomer Bronshtein, Sputnik’e demecinde Hayfa kentindeki Rambam Tıp Merkezi’nde görev yapan bilim insanlarının Kovid-19’a karşı vücut kök hücreleri bazında yeni bir ilaç geliştirdiklerini ve testlerin ilk etabını başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Uzmanların gün boyunca yeni maddeden hastalara üçer doz enjekte ettiklerini, bu sayede kandaki oksijen doygunluk seviyesinin tamamen normalleştiğini ve hastaların sağlık durumlarını iyileştiğini anlatan Bronshtein, “Kök hücreler bağışıklık sistemini sakinleştirme özelliğine sahip. Vücutta bir ambulans gibi çalıştıkları söylenebilir” diye konuştu.

İsrailli araştırmacı, bu hücrelerin özelliklerinin bağışıklık sisteminin enfeksiyonun üstesinden gelmeye çalışırken kendi organlarına ve dokularına saldırmaya başladığı ‘sitokin fırtınasını’ da durdurabildiğini kaydetti.

Gerekli maddenin elde edilmesi için kök hücrelerin sağlıklı insanlardan alındığını, on gün boyunca özel bir biyoreaktörde tutulduğunu ve ardından enjeksiyonlara yerleştirildiğini anlatan Bronshtein, “Klinik testler sırasında tedavimizin güvenliğinin herhangi bir şikayete yol açmadığını gördük. İkincisi, ilacımızın ne kadar inanılmaz bir etkisi olduğunu görmüş olduk” ifadelerini kullandı.