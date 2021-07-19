İsrail'in casus yazılım ihracatı skandalına 'yılın hikayesi' diyen Snowden: Muhaliflere zulmedilmesinden sorumlular

ABD'nin küresel çapta yasadışı dinleme operasyonlarını 2013'te ifşa etmesiyle tanınan Snowden, NSO Group'tan Pegasus casus yazılımı satın alan onlarca hükümetin muhalif, aktivist ve gazetecilerin hayatlarına kast ettiğinin ifşa olmasını 'yılın hikayesi' diye selamladı. İsrailli şirketin cezai sorumluluğuna da dikkat çekti.

ABD'nin Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) liderler dahil dünya çapında yasadışı dinleme yaptığını ifşa etmesiyle tanınan Edward Snowden, İsrailli şirket NSO Group'un hükümetlere sattığı Pegasus casus yazılımı sayesinde binlerce gazeteci, aktivist ve muhalife dinleme ve takip yapıldığının ifşa edilmesini memnuniyetle karşıladı. Eski ABD'li istihbarat analisti Snowden, küresel çapta hükümet kurumlarının İsrail'den aldıkları yazılımla istedikleri herkesin iPhone veya Android telefonlarını hacklediklerinin ortaya çıkmasını 'yılın haberi' diye niteledi.

"Her ne yapıyorsanız bırakın ve bunu okuyun. Bu sızıntı, yılın hikayesi olacak" diye tweetleyen Snowden, 'İsrailli şirket NSO Group'un meşru kullanımı bulunmadığı halde dijital virüs bulaştırma vektörlerini sattığını, dolayısıyla bunun hedefi olan kişilerin gözaltına alınmaları ve ölümlerinin cezai sorumluluğunu doğrudan taşıması gerektiğini' belirtti.

Stop what you're doing and read this. This leak is going to be the story of the year: (LINK: https://t.co/zhC0LN4TlC) pic.twitter.com/doo4HDDzxt — Edward Snowden (@Snowden) July 18, 2021

The Israeli company behind this -- the NSO group -- should bear direct, criminal liability for the deaths and detentions of those targeted by the digital infection vectors it sells, which have no legitimate use. https://t.co/KtpyiyBzUf — Edward Snowden (@Snowden) July 18, 2021

Rusya'ya sığınmak zorunda kalmış olan ünlü ifşaatçı, ​The Guardian'a yaptığı değerlendirmede de, 'dünyada hiçbir akıllı telefonun devletlerin sponsorluğundaki siber saldırılar karşısında güvende olmadığını' belirtti. 'Kar amaçlı kötücül yazılım üretiminin varolmaması gereken bir sanayi olduğunu' dile getiren Snowden, 'tüm hükümetlere casus yazılım ticaretinin yasaklanması için küresel moratoryum' çağrısı yaptı.

There are certain industries, certain sectors, from which there is no protection. We don’t allow a commercial market in nuclear weapons. If you want to protect yourself you have to change the game, and the way we do that is by ending this trade.https://t.co/JfUiEJ8ipx — Edward Snowden (@Snowden) July 19, 2021

​Pegasus'un onlarca ülkede hedef aldığı 50 binden fazla sayıda kişinin bulunduğu listede 180 gazeteci var. Diğer on binlerce kişi siyasetten Arap kraliyet ailelerine ve hukuktan iş alemine dek değişik kesimlerden.