Bağdat'ta halk pazarında patlama: 22 ölü, 47 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir halk pazarında patlama meydana geldi.
انفجار عبوة ناسفة داخل سوق بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد .— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) July 19, 2021
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المسؤول عن حرق المستشفيات هو نفسه المسؤول عن هذه الانفجارات.
الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى
الخونة لا يريدون لهذا الشعب ان يرتاح ولا ليوم واحد ويريدون تحويل الاعياد الى عزاء pic.twitter.com/uEydeFnOT5
Patlamada en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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