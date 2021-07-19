Bağdat'ta halk pazarında patlama: 22 ölü, 47 yaralı

انفجار عبوة ناسفة داخل سوق بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد .

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المسؤول عن حرق المستشفيات هو نفسه المسؤول عن هذه الانفجارات.



الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى

الخونة لا يريدون لهذا الشعب ان يرتاح ولا ليوم واحد ويريدون تحويل الاعياد الى عزاء pic.twitter.com/uEydeFnOT5