Bağdat'ta halk pazarında patlama

Irak’ın başkenti Bağdat’ın Sadr bölgesindeki bir halk pazarında patlama meydana geldi.
انفجار عبوة ناسفة داخل سوق بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد .— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) July 19, 2021
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المسؤول عن حرق المستشفيات هو نفسه المسؤول عن هذه الانفجارات.
الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى
الخونة لا يريدون لهذا الشعب ان يرتاح ولا ليوم واحد ويريدون تحويل الاعياد الى عزاء pic.twitter.com/uEydeFnOT5
Patlamada ilk belirlemelere göre, 30'u aşkın kişinin öldüğü 60'tan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Patlama sırasında, Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle pazarın kalabalık olduğu, bu sebeple de can kaybının artmasından endişe ediliyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre ise patlamanın terör saldırı olduğu belirtildi.
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