Suriye devlet ajansı: Hava savunma sistemleri, Halep semalarında İsrail saldırılarına karşılık verdi

Suriye devlet ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin Halep'in güneyinedeki Es-Sefira'da İsrail tarafından düzenlenen saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.

Ajans, olaya ilişkin video görüntülerini paylaştı.

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, saldırıların hedefinin sözgelimi bölgede bulunan bilimsel araştırma merkezi olduğunu ve tüm füzelerin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü kaydetti.

#سوريا | مصادر للميادين: إسقاط جميع الصواريخ التي استهدفت معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية في ريف #حلب الجنوبي.

https://t.co/2YkIK2HNe8 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 19, 2021

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 23.37 sıralarında başlayan saldırılardan İsrail'in sorumlu olduğu ifade edildi.

مصدر عسكري: حوالي الساعة 23,37 من مساء الإثنين 7/19 قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض النقاط في منطقة السفيرة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان. — وزارة الدفاع السورية (@mod_gov_sy) July 19, 2021

Saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelip gelmediğine dair bir bilgi paylaşılmadı.