İsrail ordusu, Lübnan topraklarından 2 roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu

Geçtiğimiz saatlerde Suriye'nin Halep ilinin güneyindeki Es-Sefira bölgesine düzenlenen saldırıların ardından İsrail ordusu, Lübnan yönünden gelen 2 roketi hedefine erişmeden durdurduklarını açıkladı.
İsrail ordusu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 2 roket fırlatıldı. Roketlerin biri Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından durduruldu ve ülke toprakları içindeki bir boş araziye düştü" ifadelerine yer verdi.
BREAKING: 2 rockets were fired from Lebanon toward northern Israel. 1 of the rockets was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System & the 2nd rocket fell in an open area inside Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) July 20, 2021
We remain prepared to defend Israel on all fronts.
Öte yandan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinin yerel makamları, bir dizi roketin Evron kasabası yakınlarına ve denize düştüğünü duyurdu.
Upper Galilee local council says a number of rockets landed near the town of Evron and the sea.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) July 20, 2021
Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadı. Bununla birlikte saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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