İsrail ordusu, Lübnan topraklarından 2 roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın sınır bölgesinden İsrail topraklarına 2 roket saldırısı düzenlendiğini, roketlerden birinin Demir Kubbe sistemleri tarafından durdurulduğunu ve diğerinin de boş araziye düştüğünü bildirdi.

Geçtiğimiz saatlerde Suriye'nin Halep ilinin güneyindeki Es-Sefira bölgesine düzenlenen saldırıların ardından İsrail ordusu, Lübnan yönünden gelen 2 roketi hedefine erişmeden durdurduklarını açıkladı.

İsrail ordusu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 2 roket fırlatıldı. Roketlerin biri Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından durduruldu ve ülke toprakları içindeki bir boş araziye düştü" ifadelerine yer verdi.

BREAKING: 2 rockets were fired from Lebanon toward northern Israel. 1 of the rockets was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System & the 2nd rocket fell in an open area inside Israel.



We remain prepared to defend Israel on all fronts. — Israel Defense Forces (@IDF) July 20, 2021

​Öte yandan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinin yerel makamları, bir dizi roketin Evron kasabası yakınlarına ve denize düştüğünü duyurdu.

Upper Galilee local council says a number of rockets landed near the town of Evron and the sea. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) July 20, 2021

​Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadı. Bununla birlikte saldırıyı henüz üstlenen olmadı.