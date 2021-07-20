Rusya: Pantsir-S ve Buk-M2 sistemleri, Suriye’de İsrail’in fırlattığı 7 füzeyi imha etti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Suriye ordusunun envanterinde olan Rus yapımı Pantsir-S ve Buk-M2 sistemlerinin İsrail’in bu ülkedeki hedeflere fırlattığı 7 füzeyi imha ettiği bildirildi.

Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın açıklamasında Suriye ordusunun envanterinde olan Rus yapımı Pantsir-S ve Buk-M2 sistemlerinin İsrail’in dün gece fırlattığı 7 füzeyi imha ettiğini söyledi.

İsrail’in saldırısının detaylarını açıklayan Kulit, “19 Temmuz, saat 23.39 ila 23.51 arasında, İsrail Hava Kuvvetlerine ait dört F-16 taktik savaş uçağı, ABD güçlerinin kontrolündeki El Tanf bölgesi üzerinden Suriye hava sahasına girdi ve Halep kentinin güneydoğusundaki hedeflere 8 güdümlü füze fırlattı. 7 füze imha edildi” ifadelerini kullandı.

Kulit ayrıca füzelerden bir tanesinin Halep'in güneyindeki Es-SefirA şehrinde bulunan bilim ve araştırma merkezinin binasına zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Dün gece Suriye devlet ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin Halep üzerinde İsrail tarafından düzenlenen füze saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi.