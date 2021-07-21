ABD'nin askerini çekeceğini açıklamasının ardından Taliban'ın ilerleyişi hızlanırken, Afganistan, Taliban’ın ilerleyişini durdurmak için yerel milislere yöneliyor.

Nangarhar eyaletindeki milis grupları tatbikatlarda eğitiliyor.

Taliban'ın son dönemde yapmış olduğu büyük saldırılara karşılık vermek için hazırlanan milislerden Akhtar Gül, Taliban'ın "burada yaşayan insanları vahşice öldürdüğünü" söyleyerek Taliban'la savaşmaya hazırlandığını ifade etti.