'Suriye hava savunma sistemleri, Humus semalarında İsrail saldırılarına karşılık verdi'

Suriye krizi boyunca İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılara bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu ve yerel kaynakların paylaştığı bilgiye göre hava savunma sistemleri, ülkenin Humus kenti üzerinde İsrail tarafından düzenlenen füze saldırılarına karşılık verdi.

Füzelerden bazılarının Humus'un batısında yer alan Tartus'a bağlı Safita bölgesi yakınlarına düştüğü belirtildi.

Kanal, ayrıca yaşananlara ilişkin video görüntüleri yayınladı.

הטלוויזיה הסורית מדווחת: מערכות הנ"מ הופעלו בעקבות תקיפה ישראלית בחומס שבמערב המדינה@HaimOmri https://t.co/LyeqWp2WhE pic.twitter.com/ZAa3xFfEwi — כאן חדשות (@kann_news) July 21, 2021

Öte yandan bazı kaynaklar, Şayrat hava üssünün de hedef alındığını kaydetti.

Şayrat üssü, 2017 yılında, Suriye yönetimini asılsız olarak sivillere yönelik kimyasal silah kullanmakla suçlayan ABD’nin hava saldırısına hedef olmuştu.

Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.