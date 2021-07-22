Casus yazılım Pegasus'un listesinde iki Dubai prensesinin de olduğu ortaya çıktı

Pegasus casus yazılımı ile hedef alınanların 50 bin kişilik listesinde, Dubai Şeyhi'nin kaçarken yakalanan kızı Prenses Latife ile Londra'ya kaçan eski eşi Prenses Haya'nın da yer aldığı ortaya çıktı.

İsrail merkezli şirket NSO Group tarafından geliştirilen ve onlarca ülkenin hükümetlerine satılan casus yazılım Pegasus'un veri sızması sonucu elde edilen 50 bin kişilik listesinde iki Dubai prensesinin de olduğu anlaşıldı.

BBC'nin haberine göre, listede Prenses Latife ile Prenses Haya'nın da numaraları yer alıyor.

Uluslararası Af Örgütü, iki prensesin telefonlarının listede bulunmasına ilişkin yaptığı açıklamada NSO'nun 'insan haklarını ihlal ettiğini' belirtti ve 'kontrolsüz gözetim endüstrisinin' dizginlenmesi çağrısında bulundu.

NSO ve BAE'den yalanlama

NSO, suçlamaları reddederek yazılımın suçlulara ve teröristlere karşı kullanılmak üzere tasarlandığını ve temiz sicile sahip askeri, kolluk kuvvetleri ve istihbarat teşkilatlarına sunulduğunu belirtti.

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de iddiaları yalandı. Ülkenin resmi haber ajansı SPA tarafından yapılan açıklamada, iddiaların 'temelsiz' olduğu belirtilerek, BAE politikalarının bu tür uygulamaları tasvip etmediğini vurgulandı.

Suudi Arabistan, Washington Post, Guardian ve Le Monde dahil olmak üzere büyük medya şirketleri tarafından Pegasus casus yazılımını en çok kullanan ülkeler arasında gösteriliyor.

Two Dubai princesses reportedly part of investigation into Pegasus phone-hacking software https://t.co/QdtpPk2D7O — BBC News (World) (@BBCWorld) July 21, 2021

​Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı olan Latife'nin ülkeden kaçışı uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Prenses Latife, 2018'de BAE'den kaçarak Umman üzerinden denize açılmış, bulunduğu tekne Hindistan yakınlarındayken silahlı kişilerin baskınına uğramış ve Dubai'ye geri götürülmüştü. Latife, rehin alındığını ve hayati tehlikesinin olduğunu söylerken Dubai yetkilileri, Latife'nin kaçışının 'kötüye kullanmaya açık' olduğunu, güvende olduğunu açıklamıştı. Prenses Latife'den o zamandan beri haber alınmazken, geçen aylarda halk arasında gezerken ve hatta seyahat ederken çekildiği belirtilen fotoğrafları basına düşmüştü.

Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un eski eşi Prenses Haya ise 2019'da iki çocuğuyla beraber Londra'ya kaçmıştı. Eski kocasını işkence ve yıldırma kampanyası yapmakla suçlayan Haya'nın kaçırılarak Dubai'ye geri götürülmekten endişe ettiği belirtiliyordu.

Pegasus cihazlara nasıl erişiyor?

Pegasus casus yazılımının bir telefona sızabilmesi için kullanıcının virüslü bir bağlantıyı tıklamasına gerek yok. Erişilmek istenen telefonunun yakınında bulunan kablosuz bir alıcıdan faydalanılıyor.

iPhone modeli telefonlara ise mesajlaşma uygulaması iMessage’ın güvenlik açıklarından faydalanarak casus yazılımı yüklenebiliyor. Ayrıca WhatsApp’ı arayarak da telefona erişebiliyor. Burada kullanıcının telefonu açıp açmamasının bir önemi bulunmuyor. Pegasus, telefonun içindeki resim, video, kullanıcı şifresi, e-posta gibi bilgilere erişebiliyor. Dahası, Pegasus sadece WhatsApp’a değil, Telegram ve Signal gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarına da erişebiliyor.