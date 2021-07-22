Rus Dışişleri: Afganistan'ın kuzey bölgeleri hızla yeni sıcak noktalara dönüşüyor

Sputnik'e demeç veren Rudenko, "Taliban, Tacikistan sınırını neredeyse tamamen kontrol ediyor. Başta IŞİD ve El Kaide olmak üzere çok sayıda uluslararası terör örgütü ellerini güçlendiriyor" dedi.

Ülkede varlık gösteren militanların yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki çatışmalarda yer alan savaşçıların da Afganistan'ın kuzeyine götürüldüğünü belirten Rudenko, "Bu örgütlerine saflarına Orta Asya'dan yeni üyeler kazandırma süreci aktif şekilde sürüyor" diye konuştu.

Rudenko, uyuşturucu madde üretiminin rekor seviyelere ulaştığına da dikkat çekerek "Komşularımızın endişelerini paylaşıyoruz. Söz konusu risklerin ülkelerimizin güvenliği üzerindeki olumsuz etkisinin en aza indirgenmesi amacıyla yürütülen koordineli çalışmaların sürdürülmesinin önemine Rusya ve Orta Asya ülkelerinin dışişleri bakanlarının 16 Temmuz'da Taşkent'te yaptığı görüşme sırasında ve kabul edilen ortak bildirgede dikkat çekildi" ifadelerini kullandı.

Rudenko, Afganistan'da son dönemde yaşanan süreçlerin ve oluşan risklerin ABD'nin ülkeden aceleyle çekilmesiyle bağlantılı olduğunu da vurguladı.