Gazze’de pazar alanında patlama

Gazze’de bulunan Al- Zawiya pazar alanında bulunan bir evde meydana gelen patlama sonucu en az 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Gazze'de bulunan Al-Zawiya pazar alanında patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm patlamanın pazar alanında bulunan birkaç katlı bir evde meydana geldiğini, evin büyük bölümünde çökmelere ve yakındaki diğer ev ve dükkanlarda da hasara yol açtığını açıkladı.

El-Bezm, patlamanın ardından 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Patlamanın kesin nedeni araştırılırken yerel kaynaklar olayın tüp patlaması sonucu meydana geldiğini belirtti.