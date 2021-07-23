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    İsrail- Koronavirüs

    İsrail'de 'Yeşil Geçiş' geri geliyor, Türkiye de 'kırmızı liste'de

    © REUTERS / AMIR COHEN
    Ortadoğu
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    Koronavirüs aşısı olmak istemeyenlerden dert yanan ve bu kişilerin normal yaşama geçişi geciktirdiğini söyleyen İsrail Başbakanı Bennett yeni tedbirleri duyurdu. Yükselen vaka sayısı nedeniyle Türkiye de 'kırmızı liste'ye alındı.

    Koronavirüsle mücadelede aşılama kampanyasının en başarıya ulaştığı ülkelerden olan ama Delta varyantı nedeniyle kaldırılan kısıtlamaların geri getirilmeye başlandığı İsrail'de Başbakanı Naftali Bennett aşı olmak istemeyenleri eleştirdi.

    '1 milyon kişi, 8 milyonu tehdit ediyor'

    Herkes aşı olduğu takdirde yaşamın normale döneceğini ama aşı olmak istemeyenlerin tüm çabalara ket vurduğunu vurgulayan İsrail Başbakanı Bennett, 'Kurunun yanında yaş da yanar' misali1 milyon kişinin aşı olmayı reddetmesi nedeniyle geri kalan 8 milyon kişinin kapanma ve tedbirlerle boğuşmak zorunda kalacağı uyarısı yaptı.

    Tel Aviv'de ekranlardan halka seslenen ve "Aşı tartışmasına artık bir son verilmeli" diyen Bennett, "Bilimin söylediği şey açık: Aşılar işe yarıyor, etkili ve güvenli" ifadelerini kullandı.

    12 yaşın üzerinde olan ve tıbbi bir sorunu bulunmayan herkesi olmaya çağıran Bennett, "Aşı olmak istemeyen birini tanıyorsanız ikna etmeye çalışın, onlara başkalarının sağlığını riske attıklarını anlatın. Vazgeçmeyin" dedi.

    100 veya daha fazla kişinin olduğu alanlara giriş zorlaşıyor

    © AFP 2021
    İsrail, bağışıklığı zayıf vatandaşlarına üçüncü doz BioNTech aşılaması yapacak
    Ayrıca Bennett'ın duyurusuna göre 'Yeşil Geçiş' uygulamasının yeniden hayata geçirilecek ve aşı olmayanların 29 Temmuz'dan itibaren 100 veya daha fazla kişinin bir arada bulunduğu kapalı veya açık alanlara girişi zorlaşacak. Bunlara spor merkezleri, tiyatro, restoran, konferanslar, turistik merkezler ve sinagog gibi ibadethaneler de dahil.

    Aşı olmayanlara 8 Ağustos'tan sonra ücretli

    Bu alanlara girmek isteyenlerin aşı kartı, Kovid-19 geçirdiklerine dair bir belge ya da 72 saat içinde alınmış negatif koronavirüs testi sonucu göstermesi gerekecek. İlk günler testler ücretsiz olacak ama 8 Ağustos'tan itibaren bu koronavirüs testlerini herkes kendisi yaptırmak zorunda olacak.

     

    Türkiye ile birlikte İngiltere, Güney Kıbrıs ve Gürcistan listede

    Uçak yolculuklarına da yeni kısıtlamalar getirildi. İsrail'den sadece özel izinle seyahat edilebilecek 'kırmızı liste'deki ülkeler arasına Türkiye, İngiltere, Gürcistan ve Güney Kıbrıs eklendi. Aşılanmış yolcuların da bu ülkelerden İsrail'e girişte karantinaya alınması ve negatif test sonucu ibraz edene kadar karantinada kalması gerekecek. Aşılanmamış yolcular ise 1 hafta karantinaya alınacak.​

    İsrail'de Pfizer- BioNTech aşısı kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı dün aşının, hastalığın bulaşması ve hafif semptomlara karşı etkililik oranının yüzde 40'a düştüğünü açıkladı. Haaretz gazetesi ise koronavirüs testlerinin önemli bir kısmının kalabalık alanlarda, yaşlı nüfusa yapıldığı için verilerin doğruluğuna şüpheyle yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.

     

     

    Etiketler:
    Aşı, Koronavirüs, Türkiye, Naftali Bennett, İsrail
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