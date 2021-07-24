İran'daki çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 4 asker hayatını kaybetti

İran resmi haber ajansı IRNA'nın, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Karargahının yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün gece Sistan-Beluçistan eyaletinin Haş kentinde güvenlik güçleri ile silahlı çeteler arasında çatışma çıktı.

Çatışma sonucunda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 4 asker öldü.

Güvenlik güçleriyle çatışan silahlı grup hakkında ayrıntıya yer verilmedi.

İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" ile İranlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.