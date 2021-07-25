Sputnik Light aşısının ilk partisi Suriye’ye ulaştı

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının ilk partisi, Şam Uluslararası Havalimanı’na ulaştırıldı.

Suriye tarafının eline, Rus koronavirüs aşısı ile birlikte Kovid-19 teşhis kitlerinden bir parti geçmiş oldu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ağustos 2020’de Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V’yi tescil etmişti. Rusya’da Sputnik V’nin yanı sıra Vektor Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen KoviVak aşıları kullanılıyor. Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının da mayıs ayında Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edildiği öğrenilmişti.