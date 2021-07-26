Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı

Al Jazeera'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ofislerine sivil giyimli güvenlik güçlerince baskın düzenlendiği ifade edildi.
BREAKING: Tunisia police storm Al Jazeera office in Tunis, expelling all staff https://t.co/dVHLnT11HK pic.twitter.com/ZPVyjePQB6— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 26, 2021
Açıklamada, baskından sonra tüm çalışanların ofisten çıkarıldığı, cihaz ve telefonların kapatılmasının istendiği aktarıldı.
Söz konusu baskından önce Tunus güvenlik makamlarından herhangi bir uyarının gelmediği kaydedildi.
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