Suudi Arabistan'da koronavirüs aşısı olmayanlar kamusal alanlara alınmayacak

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgınını frenlemek amacıyla 1 Ağustos'tan itibaren hükümet binaları, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri ve restoranlar da dahil olmak üzere birçok halka açık yerde aşılanmamış kişileri ve toplu taşıma araçlarını yasaklayacak. Ayrıca, Umre ziyaretleri için de aşı şartı getirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, aşılanmamış kişilerin kamusal ve özel alanlara girmelerine sınır getirileceğini açıkladı.

Açıklamada, devlet dairelerine çalışanlarda dahil olmak üzere Kovid-19 aşısı olmamış kişilerin giremeyeceği belirtildi.

Hükümet binaları, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, restoranlar, berberler ve etkinlik salonları gibi mekanlara girişlerde aşı sertifikası sorulacak.

Uygulama, 1 Ağuston'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Söz konusu önlem, ülkede Delta varyantı endişelerinin artması ve iki doz aşının koronavirüse karşı kesin koruma sağladığına dair bilimsel çalışmalara dayanarak alındı.

10 Ağustos'ta başlayacak Umre ziyaretleri için Kovid-19 aşısı olma şartı

Öte yandan, Hac mevsiminin ardından başlayacak olan Umre ziyaretleri için de Kovid-19 aşısı olma şartı getirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, yurtdışından Umre ziyaretlerinin 10 Ağustos (Muharrem ayının başı) itibariyle başlayacağını söyledi. Said, umre mevsiminin başladığını ve Kovid-19'la mücadeleye uygun prosedürlerin uygulanacağını, ülke dışından gelecek olan umre ziyaretçilerine Kovid-19 aşısı olma şartı getirildiğini duyurdu.

Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi ziyaretlerde bu şartın daha önce, geçen Ramazan ayında getirildiğini hatırlatan Said, alınacak aşıların Suudi Arabistan makamları tarafından kullanımına onay verilmiş aşılardan olması gerektiğine dikkat çekti.

Said, Umre için günlük 20 bin kişinin kabul edileceği bilgisini verdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hac ibadeti, sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl mart ayı başlarında Kovid-19 yüzünden umre ziyaretlerini askıya almış, 7 ay aradan sonra 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

Bu tarihten bir ay sonra da ülke dışından umre ve ibadet amacıyla gelenlerin kabul edilmeye başlandığı ülkede yurt dışından gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra 4 Kasım 2020'de Kabe'de tavaf yapmıştı.

Suudi Arabistan şimdiye kadar toplam 5.19.395 koronavirüs vakası ve 8.179 Kovid-19 bağlantılı ölüm bildirdi.

BAE ve Kuveyt de benzer önlemler aldı

Koronavirüs varyant çeşitlerinin artması ve Delta varyantının yeni dalgaları tetiklemesi nedeniyle birçok ülke 'sağlık kartı' veya 'aşı sertifikası' gibi uygulamalarla aşı olmayan kişileri kalabalık ortamlardan uzak tutma yoluna gitmeye başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi, haziran ayında, 20 Ağustos'tan itibaren okullar, alışveriş merkezleri ve restoranlar da dahil olmak üzere birçok halka açık alana yalnızca iki doz aşı olanların alınacağını duyurdu.

Kuveyt, 1 Ağustos'tan itibaren sadece aşıları tam olanların ülkeye girişine ve tam aşılı vatandaşların yurtdışına seyahat etmesine izin vereceğini açıkladı.

Ayrıca, Avrupa'da da Fransa ve İtalya halka açık alanlara aşı olmayan kişilerin girişine izin vermiyor.