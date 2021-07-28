Rus heyeti, Mısır'ın tatil beldelerini denetliyor

Mısır'ın tatil beldelerindeki epidemiyolojik durumu değerlendirmek için bu ülkeye giden Rus heyeti, çalışmalarına Şarm el-Şeyh Havaalanından başladı.

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Sputnik'e yaptığı açıklamada, içinde Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) ve bazı diğer kurumların temsilcilerinin yer aldığı heyetin 27 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde Mısır’ın başkenti Kahire'ye gelerek hemen Güney Sina'ya geçti.

Lomidze, "Mısır Turizm Bakanlığı temsilcilerinin eşlik ettiği Rus uzmanlar tarafından denetlenen ilk tesis, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı oldu. Rus uzmanlar özellikle gidiş dönüş salonlarında Kovid-19 karşıtı protokollerin hayata geçirilip geçirilmediğini denetledi" ifadelerini kullandı.

Şarm el-Şeyh'te farklı sınıflardan birkaç otel inceleyecek olan heyet, ayrıca sağlık kuruluşlarını, laboratuvarları, Kovid-19 aşılamasının yapıldığı merkezleri denetleyecek.

Lomidze, "Rus uzmanlar Güney Sina’da Çarşamba akşamına kadar bulunacak, ardından Hurgada’ya geçerek benzer çalışmalarda bulunacak. Rus heyetinin Mısır ziyaretinin Cuma günü bitmesi bekleniyor" diye konuştu.