İsrail hükümeti, 2022 yılı için 18 milyar dolarlık savunma bütçesinde uzlaştı

Kasıma dek bütçeyi geçiremezse fesholma tehdidi altındaki İsrail hükümeti, 2022 yılı savunma bütçesinin 17. 8 milyar dolar olmasında uzlaşırken, gözler diğer bakanlıklara çevrildi.

İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı Benyamin Netanyahu'yu iktidardan gönderen yeni hükümetin Başbakanı Naftali Bennett, Maliye Bakanı Avigdor Liberman ve Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail siyaseti için kritik önemdeki bütçenin savunma ayağı üzerinde uzlaştı.

2022 yılı savunma bütçesinin 17. 8 milyar dolar olmasında uzlaşıldığını duyuran başbakanlık açıklamasında, uzlaşmada, İsrail ordusunun tehditlere göre periferide çalışan savunma şirketlerinden alım yapılarak donatılması ve güçlendirilmesi, 230 milyon doların iç cepheye tahsis edilmesi, İsrail ordusu zihinsel sağlık reformunun ilerletilmesi, 'Üniformadan Eğitime' programına tam bütçe verilmesinin yer aldığı belirtildi.

2022 bütçesinin kasım ayına dek geçmesi gerektiği, aksi takdirde hükümetin otomatik olarak fesholacağından hareketle, hükümet zamana karşı bütçeyi kabul etme baskısı altında. Yoksa İsrail, Nisan 2019'dan beri 5. erken seçime gitmek zorunda kalacak.

Başbakanlık açıklamasında, başbakan, maliye bakanı ve savunma bakanın uzlaşıdan memnun olduğu ve bakanlar ile bakanlıkları da devlet bütçesinin hükümet ve meclisten onay alması için derhal uzlaşıya varmaya çağırdığı belirtildi.

İsrail hükümeti 2020 ve 2021'de bütçeyi geçiremediğinden, savunma bakanlığı ile ordu, son iki yıldır düzenli bütçe olmadan faaliyet gösteriyor ve 2019 yılının 17 milyar dolarlık bütçesini kullanıyor.

Son olarak 'İsrail'in görevdeyken yolsuzluktan yargılanan ilk başbakanı' unvanına sahip Netanyahu'nun koalisyon hükümeti anlaşması uyarınca başbakanlık koltuğunu ortağı Gantz'a devretmek istemediği için hükümetin fesholması amacıyla bütçeyi geçirmeye direndiği iddia edilmişti.