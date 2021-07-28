'Irak’ta, ABD askerleri çekildikten sonra ‘Afganistan senaryosunun’ tekrarlanma ihtimali düşük'

Rus uzman Truyevtsev, Irak’ın, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından ‘Afganistan senaryosu’ ile karşı karşıya kalmasının düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nden Konstantin Truyevtsev, Rus medyasına açıklamasında, Irak’ta ABD askerlerinin çekilmesiyle ‘Afganistan senaryosunun’ tekrarlanması ihtimaliyle ilgili şu yorumda bulundu:

“Eğer ABD askerleri 5 yıl önce çekilselerdi Irak’ta, şu anda Afganistan’da yaşanana benzer gelişmelerin yaşanma ihtimali çok daha yüksek olurdu. Çünkü ABD politikasındaki yanlışlıklar dahil birçok faktör IŞİD’in ortaya çıkmasına ve ciddi askeri operasyonlara yol açmıştı. Oysa şimdi Irak tek başına kendi güvenliğini sağlama ve IŞİD teröristlerine karşı mücadele etme gücüne sahip.”

ABD’nin, Irak ordusunun savaşa hazır olma yeteneğindeki rolünü değerlendiren Truyevtsev, Amerikalıların modern teknolojilerin uygulanması konusunda yardımcı olduğunu, ancak en büyük katkının İran’a ait olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü ABD, Irak’ta savaşacak güçte olan birlikleri kurmada başarısız oldu. İran ise bunu başarabildi. İran’ın eğittiği birlikler bugün büyük ölçüde Irak ordusuna dahil edildi.”