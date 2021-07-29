İsrail'de 60 yaş üzerine üçüncü doz aşı uygulaması başlıyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, destekleyeci aşıların pazar gününden itibaren uygulanacağını söyledi.

Uygulamanın 5 aydan daha uzun bir süreden önce aşılanmış 60 yaş ve üzeri kişilere sunulacağı belirtildi.

İsrail Korona Virüs Salgını ile Mücadele Koordinatörü Nachman Ash de, İsrail'deki sağlık yönetimi kuruluşlarına pazar gününe hazır olmalarını istedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da Başbakan Naftali Bennett'in Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ile görüştüğü ve "Uzmanlar komitesinin bu tavsiyeleri önemli. Stratejimiz açık, İsrail'de hayatı ve günlük rutinleri korumak" ifadelerinin kullanıldığını bildirdi.