Britanya Savunma Bakanlığı: İsrail'e ait bir ticari gemi Umman açıklarında saldırıya uğradı

İsrail ile İran arasında birbirlerinin ticari gemilerine sabotaj ve saldırılarla adı konulmamış bir deniz savaşı yaşanırken, bu kez Britanya Savunma Bakanlığı, İsrail'e ait bir ticari geminin Umman açıklarında saldırıya uğradığını duyurdu.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşu (UKMTO), Umman'ın Dukum Limanı'nın 175 mil açığında meydana gelen saldırının korsanlıkla ilgili olmadığını ve olayı soruşturduğunu duyurdu.

🔴Attack🔴

Attack on a vessel east Oman 🇴🇲



UKMTO says attack is "non-piracy". https://t.co/v57eP4tN2y pic.twitter.com/ahLuTl5p8w — Maritime Security News (@marsec_osn) July 30, 2021

Britanya Savunma Bakanlığı, hedef alınan ticari geminin İsrail'e ait olduğunu açıkladı.

Londra'ya göre saldırı, gece saatlerinde Umman'ın Mesire Adasının kuzeydoğusunda gerçekleşti.

İlk etapta saldırıyı kimin düzenlediğine dair açıklama ya da spekülasyon yapılmadı, Basra Körfezi'nde petrol ticaretini kontrol eden stratejik konumdaki Umman'dan yetkililer de yorumda bulunmadı.

İsrail gazetesi Haaretz, geçen aylarda yaptığı haberde, Benyamin Netanyahu hükümetinin son 2.5 yılda İran'a karşı ekonomik savaş çerçevesinde, bazısı Suriye'ye petrol taşıyan onlarca İran tankerine saldırarak Tahran'ın milyarlarca dolar zarara uğramasına yol açtığını yazmıştı. İran'ın da buna bazı misillemelerde bulunmasıyla iki ülke arasında adı konulmamış bir deniz savaşı yaşanıyor. Zaman zaman İran'ı zor durumda bırakmaya yönelik sahte bayrak operasyonları düzenlendiği de belirtiliyor.