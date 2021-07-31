İsrail Başbakanı Lapid: İran, yalnızca İsrail'in problemi değil

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Umman açıklarında İsrailli bir milyardere ait bir tankere düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tutarak, Tahran'ın yalnızca 'İsrail'in sorunu olmadığını' iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Umman açıklarında İsrailli milyarder Eyal Ofer'e ait olan Zodiac Maritime şirketinin bir tankerine düzenlenen ve bir Rumen ve bir İngiliz mürettebatın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Lapid, "İran sadece İsrail'in sorunu değil; herkese zarar veren terör, yıkım ve istikrarsızlık ihracatçısıdır. Seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atan İran terörü karşısında sessiz kalmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Dün Umman açıklarında İsrailli milyarder Ofer'e ait Zodiac Maritime şirketine bağlı 'MT Mercer Street' adlı petrol tankeri saldırıya uğramıştı.

Saldırıda biri Romanya vatandaşı ve diğeri Birleşik Krallık vatandaşı olan iki mürettebat hayatını kaybetmişti.

A ship managed by Israeli businessman Eyal Ofer's shipping company Zodiac Maritime is suspected of being attacked by pirates in the Northern Indian Ocean.



Report by @AaronReich and @Starrlord89 #Piracy | #Israel https://t.co/lrfCjgvGrK — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 30, 2021

İsmi açıklanmayan İsrailli bir üst düzey yetkili, İsrail basınına yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in bölgedeki 'İran saldırganlığına' karşı durmayı sürdüreceğini ve son saldırıya yanıt vermelerinin muhtemel olduğunu dile getirmişti.

Yetkili, "Bir İsrail hedefine saldırmak için o kadar acele ettiler ki nihayetinde yabancı sivilleri öldürdüler" demişti.