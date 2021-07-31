'Umman açıklarında İsrail gemisine saldırı Tel Aviv'in Suriye'de geçen hafta düzenlediği saldırıya karşılık yapıldı'

İran televizyonu Al Alam, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde İsrailli nakliye şirketine ait gemisine yapılan saldırının Tel Aviv'in geçen hafta Suriye'ye düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

Al Alam televizyonunun konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tel Aviv'in geçen hafta Suriye'nin Kusayr ilçesindeki el Debaa Havaalanı'na yönelik saldırısına karşılık Hint Okyanusu'nun kuzeyinde İsrailli şirkete ait bir petrol tankeri hedef alındı.

Haberde, İsrail tankerine yönelik saldırıyla ilgili detay paylaşılmazken geçen hafta Suriye'deki el Debaa Havaalanı'na düzenlendiği belirtilen saldırıda ise milis güçlerinden iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Dün Umman açıklarında İsrailli milyarder Ofer'e ait Zodiac Maritime şirketine bağlı 'MT Mercer Street' adlı petrol tankeri saldırıya uğramıştı.

Saldırıda biri Romanya vatandaşı ve diğeri Birleşik Krallık vatandaşı olan iki mürettebat hayatını kaybetmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid konuyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamış ve Tahran'a sert karşılık verilmesi çağrısında bulunmuştu.

İran makamlarından suçlamalara yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.