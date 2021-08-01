İsrail Başbakanı Bennett, İsrailli nakliye şirketine ait gemiye düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçladı

Bennett, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, 30 Temmuz'da İsrailli nakliye şirketine ait geminin Hint Okyanusu'nda uğradığı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait "M/T Mercer Street" isimli gemiye yapılan saldırının, İran tarafından insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini öne süren Bennett, "İran'ın korkakça bir şekilde olayın sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını duydum. Bunu inkar ediyorlar. Gemiye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırının İran tarafından düzenlediğine ilişkin kanıtlar olduğunu söyleyen Bennett, "Uluslararası toplumun, İran rejimine ciddi bir hata yaptıklarını açıkça söylemesini bekliyoruz. Her halükarda, kendi yöntemlerimizle İran'a nasıl mesaj göndereceğimizi biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tanzanya'dan BAE'ye giderken Hint Okyanusu'nda 30 Temmuz'da saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait gemideki mürettebattan 2'sinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu Al-Alam, söz konusu saldırının Tel Aviv yönetiminin geçen hafta Suriye'ye düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, bugün yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda İran'ın parmağı olduğuna ilişkin iddiaları yalanlamıştı.