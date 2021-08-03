Cenazesi kaldırılırken dirildi

Daily Star’ın aktardığına göre, olay temmuz ayının son günlerinde meydana geldi.

Cenaze töreni sırasında ölü sanılan adamın nefes aldığı ve kıpırdadığı fark edildi. Etraftakiler hemen adama kalp mesajı yaparak ambulans çağırdı.

Doktorlar, adamın hayatta olduğunu teyit etti ve tıbbi yardım sağladı. Adamın neden ölü olarak tescil edildiği ise bilinmiyor.